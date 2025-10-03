Vanesa Martín cuenta entre risas las "putaditas" que le hacen los músicos sobre el escenario: "Todo me lo dibuja en el piano"

Vanesa Martín se ha venido este viernes a Cuerpos especiales con una canción recién salida del horno y con sus fans a punto de llenar el Movistar Arena de Madrid. Este viernes, la cantante ha estrenado Maldita Mudanza, su colaboración con Camilo, y el sábado 4 de octubre actúa en el recinto madrileño con la gira Casa Mía.

"La colaboración nació de manera muy orgánica", le ha contado a Nacho García y Lalachus durante la entrevista en la que las risas han sido protagonistas. La cantante ha empezado en tono serio explicando la historia de esta canción y ha terminado relatando las bromas, o más bien "putaditas", que le hacen sus músicos en los conciertos.

El caso es que Camilo y Vanesa Martín tenían ganas de coincidir en el estudio y un día, estando los dos en Miami, quedaron. "Empezamos a hablar de decoración que nos encanta, de las reformas, de cómo llevamos las giras, viajar tanto, dejar a los seres queridos... y nos dimos cuenta de que éramos unos nómadas indomables", ha contando sobre el tema lanzando una pregunta a los presentadores. "¿Vosotros no tenéis esa sensación de búsqueda insaciable, de que crees que va a aparecer algo mejor en algún momento?".

Maldita Mudanza habla de amor pero es aplicable a muchos otros temas. "Es también la gente que deja su ciudad, su país... o deja, yo que sé, un trabajo y está buscando una oportunidad mejor", ha explicado la cantante, consciente de que a veces nos perdemos el presente pensando en lo que pudo ser o podrá.

Vanesa Martín y su vínculo con Camilo y Evaluna

Los dos cantante se conocieron en 2021 en Mérida donde coincidieron en un ciclo de conciertos. Camilo actuaba la noche siguiente a Vanesa Martín y ella se quedó a verlo en directo.

"Tanto él como Evaluna me dijeron que Polvo de Mariposas había sido muy importante para ellos en el inicio de su relación", ha contado. "Y años después ha pasado esto", ha añadido al asegurar que se siente muy agradecida a la vida y a la música haber podido conocer a Camilo y tener esta colaboración. "Es un ser de luz".

La conexión con el colombiano es máxima y hablan de cualquier cosa. "Compusimos la canción en una hora y lo que escucháis es una sola toma". Vanesa Martín grabó la voz del tirón y Camilo le dijo que la dejase así. "Yo abriría los océanos para que no la volvieses a grabar", le dijo y Vanesa Martín no pudo hacer otra cosa.

Putaditas de sus músicos

La colaboración de Vanesa Martín y Camilo llega justo un día antes de su concierto en el Movistar Arena de Madrid y su viaje a México, donde dará los próximos pasos de su gira Casa Mía para volver a finales de octubre a España.

"Este año no me estoy agobiando porque el año pasado descansé y paré", ha contado a Nacho y Lala. "Este año lo estoy agarrando con mucha fuerza", ha contado para luego sacar a relucir las anécdotas más divertidas que ocurren durante sus conciertos. "Mis músicos son superdivertidos y a veces en el escenario nos hacemos putaditas", ha contado para luego relatar una de las más divertidas.

Cuando lleva piano de cola, esos en los que siempre hay algo de polvillo encima, el pianista aprovecha para sacar su otra faceta artística. "Todo me lo dibuja en el piano", ha dicho antes de contar que un día, cuando estaba en una canción muy sentida, se encontró con un pene sobre el piano. "A lo mejor sigo la canción y yo no hago la misma canción dos veces seguidas igual. Me vuelvo loca y vuelvo al piano y soplo... en plan explosionamos, cuando el hombre hace catapún. El orgasmo", ha cerrado la anécdota.

El problema es que este año lleva realización en directo y lo pasa fatal cuando ve que se acerca al piano, ha confesado poco antes de enfrentarse al juego final de Javi Sánchez.