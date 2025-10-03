Vanesa Martin y Camilo se transforman en "nómadas indomables" en 'Maldita Mudanza', un tema para erizarnos la piel

Vanesa Martín y Camilo estrenan Maldita Mudanza , un tema que desprende sensibilidad y dulzura desde el primer acorde. Una colaboración donde las voces de la malagueña y el colombiano casan a la perfección y en la que nos enseñan que aunque nos marchemos, el corazón "sigue" donde lo hemos dejado.

Hay temas que desde la primera escucha llegan directos al corazón. Maldita Mudanza, la recién lanzada colaboración de Vanesa Martín y Camilo, es un buen ejemplo. Porque, lejos de aquellas canciones con grandes adornos y ritmos discotequeros, los dos artistas traenun single cargado de emoción y sensibilidad compuesto en una tarde de inspiración en el estudio.

La química artística surgió de manera inmediata y dio lugar a una pieza única y llena de sensibilidad, que los dos cantantes han ido mostrando en redes sociales con adelantos donde pudimos captar la naturaleza nostálgica de la canción.

El mensaje detrás de 'Maldita Mudanza'

"Maldita Mudanza habla de la búsqueda constante de algo mejor que, a veces, nos empuja a movernos sin darnos cuenta de lo que dejamos atrás —personas que marcaron nuestra vida a nivel emocional o sentimental, incluso lugares importantes—", cuenta Vanesa Martín sobre la canción que nació de una charla. "En esa eterna búsqueda podemos ser insaciables, nostálgicos, prácticos o nómadas indomables...", señala la cantante.

Para Vanesa Martín, trabajar con Camilo ha sido un regalo. "Poder crear y escribir con él, respirando su sencillez, su emoción y su sentido común es como poder materializar de alguna manera la admiración que le tengo... Es un artista con una sensibilidad inmensa, que consigue sacar registros de mí que me conectan con la alegría y las ganas de crecer. Compartimos esa pasión por la honestidad, el silencio y lo que de verdad importa", explica.

El Movistar Arena será la 'casa' de los fans de Vanesa Martín el próximo 4 de octubre

La canción llega en un momento muy especial. La intérprete de Aún no te has ido hará suyo el escenario del Movistar Arena de Madrid este sábado 4 de octubre. Será la despedida de sus directos en España y el avance a lo que está por venir. Tras este concierto, pondrá rumbo al otro lado del charco con sus conciertos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Ya después, volverá a España con shows en Barcelona, A Coruña, Granada, Bilbao y Málaga.

Camilo en una de sus giras más internacionales

Camilo trae a su repertorio un nuevo tema con el que colabora con una de las grandes voces de este país. Así, Maldita Mudanza llega después de temas como Esta es tu casa nena con Kapo, o Maldito Chat GPT. Un tema con el que hace mención a dicha herramienta de inteligencia artificial. Una serie de canciones que podrá interpretar en sus próximos directos en Saitama (Japón), San Juan (Puerto Rico), Orlando, Miami, Rosemont, Nueva York y Reading PA, llevando de lo mejor de su música por todo el mundo.

La letra de 'Maldita Mudanza' de Camilo y Vanesa Martín

¿Cómo será esa casa? Qué un día construiste

¿Que habrá colgado en las paredes?

Que te miran cuando te desvistes

¿Y cómo será el suelo?

¿Y qué alfombra elegiste?

¿Al fin será blanco el sofá?

Y me pregunto con quien lo escogiste

Pude haber sido yo

Y no supe quedarme

Me pudo el corazón

De este nómada indomable

Mi maldita mudanza

No deja de empujarme

Ese lugar, sin mí, me duele porque es de otro alguien

Tú estabas haciendo el fuego

Tú estabas haciendo el fuego

Tú estabas haciendo el fuego

Y yo haciendo el equipaje

No quiero y me resisto a convertirme en recuerdo

No quiero ser la pena que se cuela en tu sueño

Si pienso en lo que fuimos me sorprendo riendo

Tú y yo estamos inscritos en el alma del tiempo

Y no es que no cumpliera todo en lo que deseaba

Y no es que no pensara en ti, yo sí te pensaba

Si a mí nadie me mira como tú me mirabas

El éxito es tenerte a mi lado de la cama

Pude haber sido yo

Y no supe quedarme

Me pudo el corazón

De este nómada indomable

Mi maldita mudanza

No deja de empujarme

Ese lugar, sin mí, me duele porque es de otro alguien

Tú estabas haciendo el fuego

Tú estabas haciendo el fuego

Tú estabas haciendo el fuego

Tú estabas haciendo el fuego

Y yo haciendo el equipaje

Y yo haciendo el equipaje

Y yo haciendo el equipaje

Aquí fuera hace frío

Y no siempre encuentro abrigo

Ya no piensas más en mi...

Ya no piensas más en mi...

O merece ir contigo