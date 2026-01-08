Cómo comprar entradas para Romeo Santos y Prince Royce en España: fecha y registro

Romeo Santos y Prince Royce unen sus fuerzas para hacer a todo el mundo bailar. Y es que los artistas han lanzado su álbum conjunto Mejor antes que nunca, con el que se van a recorrer el mundo este 2026.

Después del éxito absoluto con dos fechas de conciertos en España —colgando el cartel de entradas agotadas en el RCDE Stadium de Barcelona y el Riyadh Air Metropolitano de Madrid— el dúo aterrizará en otras ciudades por toda España como parte de su tour europeo.

Y para todos aquellos que quieran ser testigos de Mejor tarde que nunca tour 2026, recopilamos los detalles de la venta de las nuevas fechas de conciertos en España.

Cuándo y dónde comprar las entradas para los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce

Después de vender todas las entradas en las primeras fechas anunciadas en nuestro país, los fans de los reyes de la bachata podrán asistir a otros shows de su gira comprando los tickets este jueves 8 de enero. La venta comienza a las 12:00 horas desde www.sfx-events.com.

Cómo acceder a la venta del tour en España

Para acceder a la venta de entradas de los conciertos del dúo en Europa hace falta una inscripción previa desde Masqlive.com.

Se trata un formulario que se puede rellenar desde dicha web. Completar este cuestionario sirve para varios objetivos, según detallan: "Acceder antes que nadie a la información completa, acceder la preventa exclusiva, conseguir tus entradas antes de que vuelen y no quedarte fuera de un tour histórico".

Hay que completar el cuestionario con datos personales como el nombre y la fecha de nacimiento. Además, hay que seleccionar el concierto al que se está interesado en asistir. Solo se puede seleccionar uno por formulario. Si estás interesado en ser espectador de más de un show, hay que mandar el formulario otra vez, marcando la opción con la ciudad y fecha deseadas.

Según marcan en la página oficial, las entradas para Mejor tarde que nunca en 2026 "serán muy limitadas".

Todas las fechas de Romeo Santos y Prince Royce en España