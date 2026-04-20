Yerai Cortés cuenta qué le dijo C. Tangana al escuchar 'Popular': "A lo mejor conseguimos el sueño de mi padre"

La primera vez de Yerai Cortés en Cuerpos especiales ha sido muy especial. El artista se ha estrenado como invitado sin haber pedido referencias a compañeros para tener una experiencia más completa.

El alicantino acaba de lanzar Popular, una declaración de amor a su pareja, La Tania, que incluye temas como Ni en los cafés parisinos.

"Lo que viene a decir es que no hay ni un lugar en el mundo en que puedan querer tanto como yo quiero a esa persona", ha explicado a Eva Soriano y Nacho García definiéndose como alguien que siente fuerte: "A veces juega a favor y otras veces en contra".

Ni en los puerto' italiano'

Ni en los café' parisino'

Ni en los puerto' italiano'

Ni en los café' parisino'

Va' a encontrar un querer

Más que el de este alicantino

El disco es una declaración de amor y, aunque se siente feliz con el resultado, Cortés asegura que le quedan "muchos discos por rellenar" para expresar todo lo que siente por su pareja.

"Es una extensión del documental —La guitarra flamenca de Yerai Cortés—. Cuando se apagaron las cámaras parecía que ahí se paraba mi vida pero en realidad seguí sintiendo cosas, siguieron pasando cosas y tenía otra película que contar y sé que en este disco está bastante bien contado", ha continuado el músico, que tras romper los cimientos junto a C. Tangana en este documental ganador del Goya, ahora ha tenido la necesidad de trabajar solo.

"Popular' es un trabajo muy bonito, muy terapéutico y también muy solitario"

Popular es para Yerai Cortés "un trabajo muy bonito, muy terapéutico y también muy solitario". "No ha sido una cosa para fuera, creo que el mensaje es otro", ha añadido para luego confesar que en el proceso de composición, cuando estaba en casa, tenía un cierto miedo a que La Tania escuchase sus borradores.

C. Tangana también escuchó el álbum una vez terminado. "Me ha dicho que le gustó mucho, que le gustaría hacer un remix", ha contado sobre el cantante, con quien obtuvo el Goya a Mejor canción original por Los Almendros. "Me hace mucha gracia porque a lo mejor conseguimos el sueño de mi padre, ese reguetón que quería en el documental", ha añadido el intérprete, que reconoce que la idea le seduce.

"Pucho es un gran artista y es un gran creativo y de los creativos siempre hay algo que aprender

"A mí todo lo que haga Pucho estoy casi seguro que me va a encantar. Él es un gran artista y es un gran creativo y de los creativos siempre hay algo que aprender", ha añadido sobre el madrileño con el que no descarta trabajar de nuevo. "Me imagino que en algún momento nos juntaremos en el estudio. Por ahora, cada vez que nos juntamos para ir al estudio, nos pasan tantas cosas en el camino que no llegamos", ha confesado.

Cuando asoma la voz de Yerai Cortés

Popular incluye 13 canciones pero solo en algunas asoma la voz de Yerai Cortés. "Hay veces que el mensaje quiero que llegue tan directo y le llegue tanto a esa persona que me apetece como desnudarlo todo. Hay veces que por mucho que lo adornes y lo hagas grande y muy vistoso, no por eso he sentido que haya llegado más", ha dicho sobre los fragmentos que interpreta él.

Ya le pasó en el disco anterior cuando le cantó a su hermana. "Entendí que eso lo tenía que hacer yo porque era de mí para ella. En este disco cada cachito que canto yo es que me apetece que le llegue de una manera más directa. Me parece la forma más honesta, aquí no hay perfección. Soy yo diciéndotelo a ti, quitándole toda la parafernalia", ha confesado.

"Cada cachito que canto yo es porque me apetece que el mensaje llegue de una manera más directa"

En este segundo álbum de estudio, Yerai Cortés canta más que en el anterior y, si sigue así, no descarta cantar un tema entero en su próximo trabajo. "A mí contarlo y meterme en el personaje para que el mensaje llegue me gusta. No descarto que en el siguiente me haga una canción", ha apuntado el intérprete para luego hablar de su relación con la guitarra.

"Es instrumento que se puede hacer muy complicado, muy complejo y quizás esa siempre ha sido mi frustración", ha explicado. " La guitarra siempre ha estado en un punto superfuerte a nivel técnico y siempre ha sido una frustración tener que trabajar tanto para poder expresarme. El trabajo que he intentado hacer bajo mis posibilidades era intentar hacer menos y expresarme lo máximo posible, como que el mensaje llegue", ha añadido reconociendo que lleva toda la vida estudiando guitarra. "Ponerle más o menos técnico dentro de mis composiciones es una decisión también". Lo que busca es centrarse el mensaje y no en la técnica.

Al hablar de guitarra, Nacho y Eva han dado paso a Lo dejo todo, una canción que Yerai Cortés ha aprovechado para explicar. "Este tema está cogido desde la mitad, el tema anterior es el inicio de la canción (Como decían los maestros). Si los escuchas juntos es la misma canción. El tema anterior es una farruca y este es la farruca bailable. l final el mensaje que hay dentro es Si tú me dices ves como decían Los Panchos", ha dicho para luego contar que hay otras dos canciones del álbum que están unidas —Ni en los puertos italianos y En los cafés parisinos—.

Yerai Cortés se ha despedido de Cuerpos especiales hablando de su gira, de la que todavía quedan 14 canciones. "Tengo ganas. Tocar en directo es hasta ahora lo que más feliz me hace", ha dicho el músico que tiene dos tipos de formatos, solo con su guitarra o con la banda y que los disfruta los dos igualmente.