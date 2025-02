De qué va 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', el documental de C. Tangana nominado al Goya

Yerai Cortés y C. Tangana en el anuncio de nominados de los Premios Goya 2025 | Gtres

C. Tangana ahora es más director de cine que cantante. "No estoy haciendo música; igual llevo dos años sin entrar en el estudio. Quiero hacer cine y escribir un buen guion, pero me falta muchísimo por aprender", decía en una entrevista con El Mundo a finales de septiembre.

Poco después, el 20 de diciembre, su primera película como cineasta llegó a las salas de cine españolas: La guitarra flamenca de Yerai Cortés, un documental que lleva como firma su nombre real, Antón Álvarez. Unos días antes, publicó un vídeo en redes sociales respondiendo a quienes piden su regreso a la música: "Voy a estrenar algo mucho mejor que todo lo que he hecho en mi vida. [...] Lo que yo os propongo es que primero veáis la película, que lloréis y os emocionéis, y después de eso ya vemos a ver si me hago un tema".

Así, con la carrera musical de C. Tangana en el aire, el artista se coloca detrás de las cámaras tras dar sus primeros pasos en el cine como actor en Un año, una noche (Isaki Lacuesta, 2022) y como protagonista de Esta ambición desmedida (2023), el documental sobre su gira. Ambos filmes estuvieron nominados en sus respectivas ediciones de los Premios Goya, los reconocimientos de la Academia de Cine que este 2025 no han pasado por alto La guitarra flamenca de Yerai Cortés.

El documental de Antón Álvarez, que estuvo nominado en los Premios Forqué 2024, cuenta con dos nominaciones en los Premios Goya 2025 a Mejor película documental y Mejor canción original por Los almendros, la composición que cierra la película interpretada por La Tania.

De qué va 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'

La guitarra flamenca de Yerai Cortés es un documental musical que indaga en la vida personal de Yerai Cortés, un guitarrista al que "los modernos tratan de moderno", mientras "los gitanos tratan de gitano", tal y como dice C. Tangana durante la primera secuencia de la película.

Así, el largometraje no cuenta con declaraciones convencionales frente a la cámara, sino con escenas que se adentran en el día a día de su protagonista y de los seres queridos que lo rodean, ya sean sus padres separados o su pareja sentimental, La Tania.

La guitarra flamenca de Yerai Cortés es un retrato personal, una historia concreta pero universal donde la identidad es un camino y no una meta. "Todo el rato intento ser camaleónico y creo que todos buscamos ser gustados y aceptados, y no solo ocurre entre gitanos y payos", contaba Yerai Cortés en un coloquio en el Festival de San Sebastián de 2024, donde se estrenó por primera vez la película.

"Es muy difícil etiquetar, decir quiénes somos. Me gustaría quitarle la palabra 'problema' a la frase 'tengo un problema de identidad', y decir que 'estoy en búsqueda", añadía. Por su parte, C. Tangana explicaba que el documental pretende captar la realidad, y que por eso está grabado en fílmico en vez de en digital: "Lo que todo el mundo siente cuando ve la película es que la música está más viva y que lo que está pasando tiene un punto más orgánico y auténtico".

Una película que también es un álbum

El documental se acerca a los sentimientos y los secretos de la vida de Yerai Cortés no solo desde la cotidianidad, sino también desde las numerosas secuencias musicales a lo largo de la película. Y es que La guitarra flamenca de Yerai Cortés no solo es un filme, sino también un álbum de estudio.

El disco, titulado igual que el documental, cuenta con 16 pistas compuestas y producidas mayoritariamente por C. Tangana, Yerai Cortés y Harto Rodríguez. Las magias de mi mama, Los gitamos somos así, Sonar por bulerías o Por tu silencio lloro son algunos de los temas que van dando forma a la visión de Yerai Cortés de su dualidad, del amor, de los conflictos familiares o de la música.