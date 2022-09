Yúnez Chaib trae a Cuerpos especiales la ‘playlist de chill’ de Carlos III tras la muerte de la reina Isabel

La muerte de la reina Isabel II ha dado la vuelta al mundo. Carlos III, el hijo mayor de la reina, ya se ha coronado como nuevo monarca Inglaterra, pero en estos momentos de tristeza y estrés, ha decidido refugiarse en la música, según cuenta Yúnez Chaib a Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos Especiales.

El cómico ha venido al estudio a comentar las tres o cinco canciones (que no cuatro) que han hecho que el rey Carlos III de Inglaterra esté más tranquilo después de la muerte de su madre, o como él lo ha bautizado: su playlist de chill ¡Dentro música!

1 - Si tú la quieres - Aitana y David Bisbal

Carlos III declaró sus sentimientos sobre esta canción al Financial News Times: “Yo escuchaba Si tú la quieres y yo pensaba ‘claro que la quiero, esa corona tiene que ser mía’. La escucha pensando en las joyas de la corona, han resaltado los presentadores. Además el nuevo rey ha querido mandar un saludo para Aitana, a la que ha calificado como la monarca del pop en España.

2 - Fiel - Jhay Cortez

El nuevo rey de Inglaterra ha afirmado que es una canción que siempre le recordará a su madre porque la reina estuvo dura sin ir al gym. Lo dijo en el programa de radio The Crown Speaks (La corona habla) donde declaró lo siguiente: “Nada me gusta más que un perreo hasta abajo hasta el suelo del escalón más alto de la pirámide social en la que me encuentro”.

Después de estas declaraciones de Carlos III, Eva Soriano ha llegado a la siguiente conclusión: “Los monarcas esta más duros porque escalan más en la pirámide social, ahora lo entiendo”.

3 - Peter Pan - El Canto del Loco

Iggy se niega a creer que esto lo haya escuchado el rey Carlos III y Eva Soriano por lo contrario piensa que es la que más le pega. Lo comentó en el podcast de Spotify Daily Cricket (El Grillo Diario, según Iggy).

“Ya va siendo hora de madurar, me miro al espejo y me doy cuenta de que no soy el príncipe septuagenario que fui hace unos días. Es hora de dar un paso y mi campanilla necesita ayuda para levantarse”, confesaba el rey en el podcast. Los presentadores se han cuestionado la identidad de la supuesta campanilla.

4 - La Fama Live en el Palau Saint Jordi - Rosalía

Lo primero que pensó el nuevo rey al escuchar esta versión fue: “¿Esa ovación en real?”. Ha manifestado sus pensamientos sobre esta canción en su propio podcast con sus mayordomos y demás servicio. “El rey flipó sobre cómo alguien podía recibir tantas ovaciones”, explica Yúnez.

¿Su parte favorita de la canción? A de Alteza, B de Buckingham C de Carlos… Porque sí, al rey de Inglaterra de traducen y personalizan las canciones, incluido este himno de Rosalía.

Eva e Iggy van a llamar a Newtral para comprobar el rigor periodístico de estas informaciones para determinar la continuidad de Yúnez Chaib como colaborador de este programa, aunque Iggy está convencido de que todo es verdad.