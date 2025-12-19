Obama incluye una canción de Rosalía en sus favoritas de 2025
Como cada año, Barack Obama ha compartido su lista de canciones favoritas de este 2025, y ha incluido un tema de LUX, disco de Rosalía.
Rosalía anuncia una edición exclusiva del CD de 'LUX' y nuevo merchandising para Japón
Un año más, Barack Obama se suma a las tendencias culturales de final de año y comparte con el mundo sus canciones, libros y películas y series favoritas de este 2025.
El ex presidente de Estados Unidos siempre crea tendencia cuando hace un ranking cultural, y ha dado mucho de qué hablar por el variado gusto del político.
En lo que respecta a música, Obama suma a la lista este año nombre de artistas emergentes como Olivia Dean y de consagrados como Travis Scott, Kendrick Lamar y Lady Gaga. Además, sorprende al incluir a la española Rosalía, dejando claro que es fan de su disco LUX.
Pero no es la primera vez que el político muestra su interés musical por Rosalía: en 2022 metió Saoko en sus favoritas del verano, tema que volvió a incluir en su lista navideña de dicho año.
Canciones favoritas de Obama en 2025
Nice to Each Other — Olivia Dean
Abracadabra — Lady Gaga
Never Felt Better — Everything Is Recorded ft. Sampha & Florence Welch
Luther — Kendrick Lamar & SZA
Just Say Dat — Gunna
In the Name of Love — Victoria Noelle
Tatata — Burna Boy ft. Travis Scott
The Giver — Chappell Roan
Ancient Light — I’m With Her
Jump — BLACKPINK
Aurora — Mora & De La Rose
Vitamina — Jombriel, DFZM & Jøtta
Faithless — Bruce Springsteen
Silver Lining — Laufey
Float — Jay Som ft. Jim Adkins
Pasayadan — Ganavya
No More Old Men — Chance the Rapper & Jamila Woods
Ordinary — Alex Warren
99 — Olamidé ft. Daeclom, Seyi Vibez, Asake & Young Jonn
Bury Me — Jason Isbell
Sycamore Tree — Khamari
Pending — Lil Naay & Myke Towers
I Wish I Could Go Travelling Again — Stacey Kent
Nokia — Drake
Sexo, Violencia y Llantas — Rosalía
Please Don’t Cry — Kacy Hill
En Privado — Xavi & Manuel Turizo
Metal — The Beths
Stay — ROE
Not in Surrender — Obongjayar