Obama incluye una canción de Rosalía en sus favoritas de 2025 | GETTY

Un año más, Barack Obama se suma a las tendencias culturales de final de año y comparte con el mundo sus canciones, libros y películas y series favoritas de este 2025.

El ex presidente de Estados Unidos siempre crea tendencia cuando hace un ranking cultural, y ha dado mucho de qué hablar por el variado gusto del político.

En lo que respecta a música, Obama suma a la lista este año nombre de artistas emergentes como Olivia Dean y de consagrados como Travis Scott, Kendrick Lamar y Lady Gaga. Además, sorprende al incluir a la española Rosalía, dejando claro que es fan de su disco LUX.

Pero no es la primera vez que el político muestra su interés musical por Rosalía: en 2022 metió Saoko en sus favoritas del verano, tema que volvió a incluir en su lista navideña de dicho año.

Canciones favoritas de Obama en 2025

Nice to Each Other — Olivia Dean

Abracadabra — Lady Gaga

Never Felt Better — Everything Is Recorded ft. Sampha & Florence Welch

Luther — Kendrick Lamar & SZA

Just Say Dat — Gunna

In the Name of Love — Victoria Noelle

Tatata — Burna Boy ft. Travis Scott

The Giver — Chappell Roan

Ancient Light — I’m With Her

Jump — BLACKPINK

Aurora — Mora & De La Rose

Vitamina — Jombriel, DFZM & Jøtta

Faithless — Bruce Springsteen

Silver Lining — Laufey

Float — Jay Som ft. Jim Adkins

Pasayadan — Ganavya

No More Old Men — Chance the Rapper & Jamila Woods

Ordinary — Alex Warren

99 — Olamidé ft. Daeclom, Seyi Vibez, Asake & Young Jonn

Bury Me — Jason Isbell

Sycamore Tree — Khamari

Pending — Lil Naay & Myke Towers

I Wish I Could Go Travelling Again — Stacey Kent

Nokia — Drake

Sexo, Violencia y Llantas — Rosalía

Please Don’t Cry — Kacy Hill

En Privado — Xavi & Manuel Turizo

Metal — The Beths

Stay — ROE

Not in Surrender — Obongjayar