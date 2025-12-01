"Hoy mi gira se llama solo 'Adiós'": Joaquín Sabina se despidió emocionado de los escenarios con su último concierto

Joaquín Sabina en el último concierto de su carrera en el Movistar Arena de Madrid | GTRES

Joaquín Sabina se ha despedido de los escenarios en un último concierto de su gira Hola y Adiós en el Movistar Arena de Madrid, a través de un show especialmente emotivo.

Una última cita histórica en la que el veterano disfrutó de un último gran baño de masas. "Hoy mi gira se llama solo 'Adiós'", introdujo el artista nada más saludar a su público por última vez.

El intérprete de 19 días y 500 noches reflexionó sobre la despedida: "Es un adiós además enormemente agradecido, porque yo he ido viendo como han viajado y crecido las canciones y yo con ellas, y cómo han conseguido colarse de un modo misterioso en la memoria sentimental de varias generaciones".

Y todo ello ha sido posible gracias a quienes lo han acompañado estas décadas. "Sin vosotros, las canciones no existen", expresó Sabina ante un Movistar Arena abarrotado. Así, por última vez en su carrera, interpretó sus grandes éxitos.

Setlist del último concierto de Sabina