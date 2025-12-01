"Hoy mi gira se llama solo 'Adiós'": Joaquín Sabina se despidió emocionado de los escenarios con su último concierto
Joaquín Sabina se despide de los escenarios después de cinco décadas en la música, y lo hizo con un concierto de lo más emotivo en el Movistar Arena de Madrid este 30 de noviembre.
Una última cita histórica en la que el veterano disfrutó de un último gran baño de masas. "Hoy mi gira se llama solo 'Adiós'", introdujo el artista nada más saludar a su público por última vez.
El intérprete de 19 días y 500 noches reflexionó sobre la despedida: "Es un adiós además enormemente agradecido, porque yo he ido viendo como han viajado y crecido las canciones y yo con ellas, y cómo han conseguido colarse de un modo misterioso en la memoria sentimental de varias generaciones".
Y todo ello ha sido posible gracias a quienes lo han acompañado estas décadas. "Sin vosotros, las canciones no existen", expresó Sabina ante un Movistar Arena abarrotado. Así, por última vez en su carrera, interpretó sus grandes éxitos.
Setlist del último concierto de Sabina
- Yo me bajo en Atocha
- Lágrimas de mármol
- Lo niego todo
- Mentiras piadosas
- Ahora que...
- Calle Melancolía
- 19 días y 500 noches
- ¿Quién me ha robado el mes de abril?
- Más de cien mentiras
- Camas vacías
- Pacto entre caballeros
- De purísima y oro
- Peces de ciudad
- Una canción para la Magdalena
- Por el bulevar de los sueños rotos
- Y sin embargo te quiero / Y sin embargo
- Noches de boda / Y nos dieron las diez
- La canción más hermosa del mundo
- Tan joven y tan viejo
- Contigo
- Princesa