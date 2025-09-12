Miren Ibarguren asegura que no es preparacionista, pero compró "tres bote de pastillas de yodo"

La actriz Miren Ibarguren se ha pasado por el estudio de Cuerpos especiales para charlar con Nacho García y Lalachus sobre el estreno de Refugio atómico, la nueva serie que protagoniza sobre un futuro distópico en el que algunas familias se ven obligadas a vivir juntas en un búnker.

"Soy un poquito mala", indica acerca del papel que interpreta, la directora del búnker, encargada de "vender apartamentitos por 48 millones de euros, pero... ¿Qué es eso para salvar a toda tu familia?".

Una temática que ha dado mucho de sí durante la entrevista, recordando momentos recientes como el apagón o la pandemia. A pesar de que Ibargueren asegura que no tiene "nada preparado" en caso de un apocalipsis, ha confesado que, debido a la posibilidad de que se lanzase una bomba nuclear en alguno de los conflictos bélicos que se están desarrollando en el mundo, compró "tres botes de pastillas de yodo". "Pero no sé ni cómo se toma", ha explicado entre risas.

La serie, al cargo de los responsables de La Casa de Papel, ha jugado con una promoción en la que participaban algunos de los agentes inmobiliarios más virales de las redes sociales, sin embargo los miembros del reparto no podían desvelar el secreto. "No podía subir nada de eso hasta que saliera, ha sido un ejercicio de contención bastante fuerte", ha recordado la protagonista. Sin embargo, apunta a que le gustaría que existiese la posibilidad de que el público pueda visitar las instalaciones en las que se ha grabado la serie: "El búnker está hecho de verdad, entras ahí y alucinas".

Además, ha indicado la "ilusión" que le hace la posibilidad de que Refugio atómico sea doblada para otros países y escuchar a su personaje hablando "en turco, en chino, en kazajo...".

Otro de los proyectos más relevantes de la actriz es la producción de la película de Aída, en la que participarán muchos de los miembros que engancharon a millones de espectadores con la serie, aunque Nacho García y Lalachus no han conseguida que revelase ningún detalle.

De cara a 2026, los planes de la actriz pasan por descansar y estudiar. "Doy clases de oyente de Historia del Arte y nos lleva una vez a la semana a un museo, es un planazo porque luego nos vamos de cócteles", ha explicado.