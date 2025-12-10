Satín Greco, ganadora de 'Drag Race España 5': "Yo era de las pocas que renegaba del formato"

Satín Greco se alzó con la corona de la quinta edición de Drag Race España , y junto a Eva Soriano y Nacho García ha compartido los entresijos de su paso por el talent antes de proclamarse la ganadora.

Después de ganar la quinta edición de Drag Race España, Satín Greco se sienta con su gran corona en Cuerpos especiales, aunque todavía no está "hecha a este reinado". "No me ha dado tiempo a ser consciente de lo que tengo en casa ni de lo que entra en mi cuenta", ha bromeado la drag.

Su talento en el mundo drag traspasa fronteras, tal y como ella misma ha compartido: "A Latinoamérica la tengo en pie, y también a las americanas". Y pese a que el inglés la lleva "fatal", se hace entender con sus fans. La artista ha remarcado que Latinoamérica siempre "compra lo nuestro", y se siente muy agradecida por dicho público.

La final fue "un día muy largo", pero la artista se ha mostrado muy agradecida de que se volvieran a "juntar las 12" concursantes. "Hubo mucho trabajo detrás", ha insistido Greco, y ha aprovechado para darle la "enhorabuena" a todo el equipo de la producción de Atresplayer.

De "renegar" a ganar

Satín Greco podría haber sido concursante de la primera edición del talent, pero ella se negó: "Yo era de las pocas que renegaba del formato Drag Race, no me llamaron ni para amenazarme". Con el tiempo se cogió "un rebote" por el éxito de sus compañeras y finalmente la volvieron a fichar para esta quinta temporada, alzándose con el primer puesto.

Ahora que valora el concurso, la artista reivindica que es "la madre de España".

Sus claros y oscuros en Drag Race España

Sin pelos en la lengua, Satín Greco ha contado que durante su trascurso en el programa se le dio realmente mal el reto de Puente Tieso porque "le dieron guion", pero en El Rusical se lució a lo grande, haciendo un gran papel de "vieja". "Se me metió un poquito esa Lina Morgan que veía de chica", ha compartido.

En cuanto a las folclóricas que se le resisten a la hora de homenajear como drag, ha remarcado Raphael, entre risas. "A veces nos olvidamos de las folclóricas masculinas, que hay muchas", ha dicho.

"Yo soy travesti […] hay esa ambigüedad en la palabra que cada uno se la tome como quiera", ha reivindicado la invitada desde el anti-morning show.

Y tras invitar a Eva Soriano y Nacho García a un cocido en su casa, Satín Greco se ha enfrentado a un juego de folclóricas en Cuerpos especiales.