Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Alejandro Tous y Biel Rossell y Berta Castañé - lunes 29 de septiembre de 2025

Eva Soriano y Nacho García han recibido doble visita este lunes en Cuerpos especiales. Alejandro Tous ha venido a presentar la obra de teatro El Pueblo y Biel Rossell y Berta Castañé, la serie Zoomers. También hemos tenido sección de Jorge Yorya, con lo que acaba de pasar, y música con Arturo Paniagua. Los lanzamientos musicales han llegado de la mano de Javi Sánchez.