Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Ángeles Toledano - miércoles 18 de marzo de 2026

Eva Soriano y Nacho García reciben a Ángeles Toledano, una de las voces emergentes del flamenco en España. Jorge Yorya vuelve a traer el caso de la kisscam en el concierto de Coldplay, de actualidad tras las declaraciones de Kristin Cabot. Y Carmen Romero se estrena como colaboradora con una reflexión de cómo debió de ser la reunión del día que se inventó el bidé. Como cada miércoles, Nacho comenta las revistas del corazón con Eva y nos trae los mejores salseo.