Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Mika - jueves 11 de diciembre de 2025

Mika visita Cuerpos especiales para presentar su nuevo single, Inmortal Love, segundo adelanto de su disco Hyperlove; Eva Soriano cuenta su experiencia en el Movistar Arena cantando Devuélveme la vida con Antonio Orozco y Santos Solano habla de las realidades a las que nos enfrentamos en Navidad y que pueden desestabilizar nuestra salud mental. Además, en la sección Acaba de pasar de Jorge Yorya, volvemos a escribir un capítulo más de la historia de los SuperSexiBoys.