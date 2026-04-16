Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Gente de Zona - jueves 16 de abril de 2026

Eva Soriano y Nacho García charlan con Gente de Zona de su gira 25 aniversario. Jorge Yorya comenta lo último de Ben Affleck y Jennifer Lopez, el actor le ha decidido su parte de su mansión tras formalizar su divorcio. Y Santos Solano comenta cómo nos marca no tener pareja. Además, Eva le grita a un nube para quejarse de que le pregunten constantemente de Maxi Iglesias y Alba Cordero hace una playlist random con motivo del día del emprendedor.