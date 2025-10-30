Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Jaime Lorente y Manu Vega - jueves 30 de octubre de 2025

Jaime Lorente y Manu Vega presentan el thriller psicológico Reversión, Santos Solano analiza los distintos tipos de parejas y relaciones, Jorge Yorya habla de los influencers de la especulación y Eva Soriano le canta al cine de terror. Además, en la sección Arden las musics, el equipo de Cuerpos especiales celebra Halloween y elige una sección de canciones que mencionan criaturas terroríficas. ¡Dentro música!