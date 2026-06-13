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Cuerpos especiales con Javi Sánchez - sábado 13 de junio de 2026

Javi Sánchez se pone sus mejores galas para presentar 'Cuerpos especiales' este sábado con secciones como la de Arturo Paniagua hablando de Metallica. Además, Bertus hace una review sobre caminar diez minutos diarios y Jorge Yorya trae una segunda parte del futbolista más viral del momento: Tim Payne. Y, por supuesto, La Patrulla Chiquilla no se queda fuera del fin de semana para que los más pequeños desvelen qué debería tener un buen parque.