DE 8:00 A 10:00

Cuerpos especiales con Javi Sánchez - sábado, 3 de octubre de 2026

Javi Sánchez hace verdadero servicio público al recopilar lo mejorcito de 'Cuerpos especiales' este sábado. Santos Solano nos regala consejos para ayudar a un amigo con problemas, mientras Jorge Yorya comenta un vídeo terrible sobre mujeres y satélites de un criptobro. Además, Dani Piqueras trae una potente tanda de 'Titulares sin nada debajo' y Eva Soriano y Nacho García buscan soluciones a una invasión de millones de polillas en 'Tranquilo, muchacho, que llega Evacho'.