Con Nacho García y Lalachus
Cuerpos especiales | Con José Mota - viernes, 9 de octubre de 2026
El cómico José Mota se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Arriba Tutto, su nueva película en la que plasma cómo "el humor cumple una función social" a través de una historia en tiempos de guerra. Además, Alba Cordero hace un homenaje a los mejores mails de la Gen Z a sus jefes, Bertus hace review de las reseñas que impiden vivir "la experiencia completa", A Puro Fomo entre dibujar de memoria o una fiesta de disfraces de estrellas de televisión nacional y Juan Sanguino desgrana las memorias sentimentales de Michael Douglas.