Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con Julián López y Natalia Verbeke - viernes 13 de marzo de 2026

Julián López y Natalia Verbeke presenta la película Lapönia, Bertus le pone nota a la nada fácil experiencia de comprar entradas para conciertos y Juan Sanguino habla del kit que le dan a los nominados a los Premios Oscar. Además, Alba Cordero se saca de la manga una sección con canciones inspiradas en teléfonos y en A puro famaNacho García y Lalachus debaten sobre noche de Trivial en casa con amigos o ir al Museo de cera por la noche.