CON EVA SORIANO Y NACHO GARCÍA

Cuerpos especiales | Con Laura Esquivel y Brenda Asnicar - miércoles 22 de abril de 2026

Cuerpos especiales llega a mitad de la semana con Los titulares sin nada debajo con Dani Piqueras y Alba Cordero. Jorge Yorya analiza el robo de su ropa que ha sufrido Madonna en Coachella. Nacho trae los salseos de última hora, como el descubrimiento de Cher de que es abuela y la pelea de Louis Tomlinson y Zayn Malik. Carmen Romero habla de la reunión que creó las contraseñas, mientras Laura Esquivel y Brenda Asnicar llegan al anti-morning show para hablar de su gira Amigas del corazón World Tour.