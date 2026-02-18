Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Leire Martínez - miércoles 18 de febrero de 2026

Leire Martínez visita Cuerpos especiales para presentar su disco Historias de una niña y charlar sobre su gira, que arranca el 22 de febrero en Madrid. Jorge Yorya comenta el plan de Pitbull de batir el récord Guinness a mayor número de personas reunidas con una calva postiza y Bertus le pone nota a ir al dentista. Además, Nacho García comenta las revistas del corazón y los presentadores charlan con el Centro Integral de Protección Animal de Rivas Vaciamadrid Mary Tealby (CIPAR).