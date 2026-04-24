Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con Lori Meyers - viernes 24 de abril de 2026

Lori Meyers presentan su nueva canción, En lo total, y adelantan en exclusiva cuándo saldrá su próximo disco. Bertus le pone nota a la experiencia de ser cotilla y Juan Sanguino habla de lo que pasó con Uma Thurman durante el rodaje de la primera parte de Kill Bill. Además, en la sección A Puro Fomo, Lalachus y Nacho García se debaten entre vivir una experiencia de realidad virtual o ir a un cumpleaños infantil.