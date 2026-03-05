Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Malmö 040 - jueves 5 de marzo de 2026

Malmö 040 charlan con Eva Soriano y Nacho García de su sueño cumplido, anunciar un concierto en el Movistar Arena de Madrid, y comentan su último lanzamiento musical, la canción Godzilla;Jorge Yorya comenta la declaración de una experta de moda que lleva cinco años vistiendo igual para no cansarse y Santos Solano habla de salud mental de adolescentes. En la sección Eva le grita a una nube, la presentadora se queja de la llegada de la temporada de alergia y la sección Arden las Musics se centra en las mejores canciones/versiones de Raphael.