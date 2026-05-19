Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Mamen Mendizábal - martes 19 de mayo de 2026

Mamen Mendizábal visita a Eva Soriano y Nacho García para presentar la nueva temporada de Anatomía de...Jorge Yorya trae la historia de Karl Bushby, un hombre que decidió que irse al sitio más alejado de la tierra y regresar andando a su casa. Y Espido Freire compara Pretty Woman con los clásicos de Disney. Además, la Patrulla Chiquilla comparte sus trucos para no recoger la mesa y Alba Cordero hace una playlist con canciones que comparten título.