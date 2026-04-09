Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Martin Urrutia - jueves 9 de abril de 2026

Martin Urrutia presenta su disco debut, La Insurrección, y habla de su primer trabajo en el cine, la película Kraken: El Libro Negro de las Horas que se estrena el 24 de abril. Jorge Yorya comenta la nueva tendencias de fiestas sin alcohol y Santos Solano habla de la huella digital. En la sección Eva le grita a una nube, la presentadora reivindica el chándal y en Padre de dragones, Dani Piqueras nos cuenta cómo son las vacaciones cuando tienes dos hijos de menos de cinco años.