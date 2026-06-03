Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales - miércoles, 3 de junio de 2026

Con Eva Soriano en Madrid y Nacho García en Barcelona, la mañana de Cuerpos especiales transcurre entre risas, quejas, fútbol e inventos. Jorge Yorya habla de las fiebre del cambio de cromos que se ha desatado con el Mundial, Carmen Romero nos cuenta cómo surgieron las reuniones afterwork y Eva Soriano se queja del lenguaje del sector inmobiliario. Además, para celebrar el Día Mundial de la Bicicleta, los presentadores habla con un experto en repararlas.