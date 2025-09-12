Con Nacho García y Lalachus
Cuerpos especiales | Con Miren Ibarguren - viernes 12 de septiembre de 2025
La actriz Miren Ibarguren se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar su nueva serie, Refugio atómico, contando los detalles de la producción y elucubrando sobre el apocalipsis. Además, Alba Cordero repasa los regresos que algunos artistas están llevando a cabo en conciertos de otros cantantes, Bertus hace su review de las bodas, Lalachus comenta cómo vivió el Festval de Vitoria y Juan Sanguino recuerda a los famosos que intentaron convertirse en cantantes.