Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con La M.O.D.A. - miércoles, 4 de noviembre de 2026

Eva Soriano y Nacho García reciben a La M.O.D.A., que visitan Cuerpos especiales para hablar de sus conciertos en Burgos y Madrid. Vero Gómez habla de sandwiches en la chiquientrevista. Y Carmen Romero estrena sección para ayudarnos a solucionar problemas mínimos como hacer la lista de invitados para nuestra boda. Además, Nacho García comenta las revistas del corazón y Evacho nos ayuda con otros problemas de hoy día.