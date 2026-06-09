Con Eva Soriano y Dani Piqueras

Cuerpos especiales | Con Querido - martes, 9 de junio de 2026

Eva Soriano cambia a Nacho García por Dani Piqueras para recibir en el estudio de Cuerpos especiales a la mitad de Querido. Andrés y Antón hablan de su nuevo disco y comentan cómo surgió su colaboración con Iván Ferreiro. La Patrulla Chiquilla nos cuenta qué no puede faltar en su parque ideal, Jorge Yorya comenta la actualidad de la boyband Boyzone y Espido Freire compara la película Parásitos con El Lazarillo de Tormes.