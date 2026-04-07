Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Raúl Arévalo - martes 7 de abril de 2026

Eva Soriano y Nacho García reciben a Raúl Arévalo, que presenta la serie Por cien millones y confiesa sus ganas de volver a dirigir. Jorge Yorya reflexiona sobre las confesiones de Aitana y Metrika a Rosalía en el confesionario de La Perla y Espido Freire compara la historia de Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette con la de la emperatriz Sissi. Además, Alba Cordero hace una selección musical con motivo del día de la OMS y la Patrulla Chiquilla da sus trucos para que tus padres te dejen ir a la cama tarde.