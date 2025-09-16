Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Soleá Morente - martes 16 de septiembre de 2025

La cantante Soleá Morente visita por primera vez Cuerpos especiales para presentar su disco Sirio B, que se estrena el viernes 19 de septiembre con la producción de Guille Milkyway y en el que se incluye una canción con su padre, Enrique Morente. También habla de sus hermanos y de su colaboración con Rufus T. Firefly. Además, Jorge Yorya analiza el impacto en redes sociales del inicio de OT, se practica Vudú hecho bien a la gente que no se flipa y los pequeños toman el mando en la Patrulla Chiquilla.