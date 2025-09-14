DE 08 A 10H

Cuerpos especiales con Javi Sánchez - domingo 14 de septiembre de 2025

Javi Sánchez se acerca mucho al micrófono del estudio para sentirse cerca de los oyentes de la edición del fin de semana de 'Cuerpos especiales', donde este domingo pueden escuchar a Alba Cordero analizando lista de ganadores a los VMAs ordenados de peor a mejor. Además, Dani Piqueras habla de la vuelta al cole, mientras Bertus cuenta cómo han ido sus vacaciones... Y como cierre, la entrevista estrella a Supremme de Luxe para hablar de la quinta temporada de 'Drag Race España'.