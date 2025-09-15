Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Belén Aguilera - lunes 15 de septiembre de 2025

La artista Belén Aguilera se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar su recientemente publicado Anela, su último álbum, y contar todos los detalles de la composición de un disco muy especial para la barcelonesa. Además, el equipo de Cuerpos especiales se enfrenta en un Debate sobre el desayuno nada más levantarse, Jorge Yorya trae todos los 'trends' de actualidad del fin de semana y Arturo Paniagua repasa el legado de Blue.