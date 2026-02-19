CON EVA SORIANO Y NACHO GARCÍA

Cuerpos especiales | Con Melón Diesel - jueves 19 de febrero de 2026

Cuerpos especiales llega con un programa más con Dani Piqueras, que habla del robo histórico de la Mona Lisa en 1911. Eva le grita a una nube sobre no romantizar las relaciones en a época victoriana y Jorge Yorya repasa al creador de contenido Seductor Estoico. Además, el psicólogo Santos Solano indaga en lo que se proyecta en los demás por inseguridad y el grupo de rock Melón Diesel llega al anti-morning show para profundizar sobre su regreso a la música.