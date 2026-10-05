Con Eva Soriano y Nacho García
Cuerpos especiales | Con Supremme Deluxe - lunes, 5 de octubre de 2026
La drag queen Supremme Deluxe se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar la sexta edición de Drag Race, el talent show de Atresplayer, y contar todos los detalles del concurso, las nuevas pruebas o el papel de Los Javis. Además, Arturo Paniagua analiza la venta que ha hecho Sia de la mitad de los derechos de su música por 180 millones, Javi Sánchez trae nuevos lanzamientos musicales y Evacho soluciona las denuncias por lesiones cerebrales contra una de las montañas rusas del parque de atracciones Six Flags.