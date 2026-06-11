PRESENTA 'ROMERÍA NEGRA'

La entrevista de Nia en 'Cuerpos especiales'

Con Romería Negra recién salida del horno, Nia visita este jueves Cuerpos especiales para hablar con Eva y Nacho de su segundo álbum de estudio. La cantante recuerda con la presentadora cómo fue su edición de Tu cara me suena y comenta cómo fueron los inicios de la relación de Agoney y Marc Montojo. Además, los tres celebran el desamor sandunguero y adelantan lo que se vienen en el concierto de Nia en la Sala de Movistar Arena de Madrid.