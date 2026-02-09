Lunes, 9 de febrero de 2026

Lillo (Toledo)

Población - 2.800 habitantes | Reclamo - su yacimiento arqueológico de la Edad de Hierro y una iglesia de estilo gótico tardío | Otras cosas típicas - las 31 nacionalidades de sus vecinos, la gastronomía con platos como la caldereta y las gachas, el aeroclub de Toledo donde se han rodado escenas de la película La Fiera y un videoclip de India Martínez, el extraño cado de las piedras rodantes, las fiestas de los Cristos en mayo y de la Virgen de la Esperanza en septiembre y las zanahorias de color morado y sabor dulce