¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 15 al 19 de diciembre

Estamos ya en modo Navidad y en Cuerpos especiales hay muchas ganas de pasárselo bien. Esta semana Eva Soriano, Nacho García y Lalachus lo hacen muy bien acompañados, con invitados top y los mejores colaboradores.

Los protagonistas de las películas Rondallas y Abuela tremenda se vienen al estudio a presentar sus nuevos trabajos y también la cantante mexicana Carla Morrison. Además, el lunes conoceremos al tercer ganador del concurso Pueblos especiales y abrimos una nueva semana de enfrentamientos. ¿Qué localidades serán candidatas esta vez? Descubre a las aspirantes cada mañana y vota a partir del viernes 19 por la ganadora.

Lunes 15 - Javier Gutiérrez y Tamar Novas

Javier Gutiérrez y Tamar Novas son los protagonistas de Rondallas, la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo y los encargados de abrir la semana en Cuerpos especiales. El 1 de enero de 2026 se estrena la película que se desarrolla en un pueblo de Galicia dos

años después del naufragio del buque El Gran Sol. La risas y la música están aseguradas.

El lunes también vienen al estudio Jorge Yorya con su sección Acaba de pasar y Arturo Paniagua para llevarnos al pasado y hablarnos de los grupos que triunfaban en los 90.

Martes 16 - Elena Irureta

El martes seguimos hablando de cine con Elena Irureta que también llega el 1 de enero a los cines con Abuela tremenda, una película en la que da vida a Toñi, una torbellino que siempre se mete en líos y a la que adora su nieta Alexia.

Jorge Yorya también viene el martes a Cuerpos especiales y Ana Morgade, que vuelve con su morralla habitual.

Miércoles 17 - Carla Morrison

El miércoles es día de música con Carla Morrison, que viene a vernos una semana tras lanzar con Pablo AlboránSi te quedas. Además, será la oportunidad de preguntarle por su participación en La Voz como asesora de Mika.

Jorge Yorya y Ana Morgade volverán al programa con sus secciones habituales.

Jueves 18

El jueves tenemos también sección de Jorge Yorya, con lo más novedoso de internet, y Santos Solano, psicólogo de cabecera del programa.

Viernes 19

Y el viernes le toca el turno a Bertus, encargado de ponerle nota a sus experiencias, y Juan Sanguino, con lo mejor de la cultura pop.

