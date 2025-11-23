Presume de pueblo guapo en el nuevo concurso de 'Cuerpos especiales'

¿Crees que tu pueblo es el más bonito de España? | Pixabay

Si vas diciendo por ahí que tu pueblo es el más bonito de la zona, que la gastronomía es espectacular, que el vino es insuperable y que, además de buena comida y buena bebida, le acompaña la climatología y los monumentos históricos, el nuevo concurso de Cuerpos especiales te va a encantar.

No solo te vas a convertir en embajador de tu pueblo en Europa FM, sino que además vas a poder convertirlo —siempre que cuentes con el apoyo de los oyentes — en el ganador semanal de Pueblos especiales y llevarte un kit del programa como regalo.

Te explicamos en qué consiste el concurso para que no te pierdas detalle y puedas llevar a lo más alto a ese lugar tan especial para ti convirtiéndolo en el pueblo más guapo de la semana, y quién sabe si del mes...

Presume de pueblo en directo

El lunes 24 de noviembre arranca Pueblos especiales, un concurso en el que Eva Soriano, Nacho García y Lalachús hablarán cada día con un oyente del programa sobre las bondades de su localidad.

Para entrar en directo solo tienes que convencer al equipo del programa mandando un mensaje al teléfono 619 441 746 con un resumen de las cosas más guapas que tiene tu pueblo y las razones por las que debe entrar a concursar. Si nos convences —y dice Lala que somos fáciles—, te llamaremos para que puedas explicarles todos estos detalles y muchos más a los oyentes.

Cúrrate la promo porque de eso dependerá que tu pueblo salga mejor o peor parado en la siguiente fase, la fase final.

¡Deja que los oyentes decidan!

Todos los días, de lunes a viernes, habrá un pueblo que entre a concursar y el viernes a partir de las 11:00 horas, cuando el programa ya haya terminado, arranca la fase final, las votaciones.

Como pasaba antes en Eurovisión, tienen que salir todos los candidatos al escenario para que se abran las líneas. En este caso será una encuesta en la web, que se publicará una vez terminado el programa junto a las fotos de los pueblos candidatos y la información que nos contaron sus embajadores en sus charlas con Eva, Nacho y Lala.

La encuesta estará abierta hasta el lunes siguiente a las 07:00 horas. Ese día, además de arrancar una nueva fase del concurso, con un nuevo candidato, se conocerá se conocerá el nombre del pueblo más guapo de la semana anterior y el oyente que recibirá el kit del programa.

📱¡Recuerda! Saca pecho y presume de pueblo mandando un mensaje al 619 441 746.