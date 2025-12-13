Eurovisión Junior 2025: a qué hora empieza, en qué puesto actúa España y qué países compiten

Te interesa Por qué España participa en Eurovisión Junior 2025 si se ha retirado de Eurovisión 2026

La gran final de Eurovisión Junior se celebra este sábado 13 diciembre en Georgia. Representantes de 18 países compiten por hacerse con el premio que en 2024 obtuvo Andria Putkaradze con el tema To My Mom.

El madrileño Gonzalo Pinillos es el encargado de representar a España con el tema Érase Una Vez (Once Upon a Time) que refleja su universo personal, donde la magia y la lectura son protagonistas.

El joven de 14 años lo dará todo sobre el escenario en una gala de tarde en la que busca mejorar el sexto puesto obtenido por Chloe DelaRosa con la canción Como La Lola.

Si quieres no perderte nada de la cita musical, toma nota de todo lo que tienes que saber para no perderte detalle.

A qué hora empieza y cuánto dura la gala

La final de Eurovisión Junior 2025 empieza a las 17:00 horas y la idea inicial es que termine a las 19:35. La duración es de algo más de dos horas y media.

Dónde y cómo seguir la final de Eurovisión Junior 2025

La cadena pública se encarga de emitir la final, ya sea a través de televisión o de su web. También puedes seguirla a través del canal de YouTube de Junior Eurovision Song Contest.

¿En qué puesto actúa España?

18 países participan en esta edición y a España le toca salir a escena entre las últimas posiciones. En concreto, Gonzalo Pinillos sale en el puesto 14, justo detrás del representante de Portugal y por delante del cantante del país anfitrión Georgia.

Esta posición, siguiendo la escaleta de Eurovisión Junior 2024, quiere decir que la actuación del español será hacia las 18:00 horas.

Qué países compiten en Eurovisión Junior 2025

Este año compite un país más en Eurovisión Junior 2024. Estos son los candidatos, el orden en que actúan y el título de sus canciones:

1. Malta — Eliza Borg – I Believe

2.Azerbaiyán — Yağmur – Miau Miau

3. Croacia — Marino Vrgoč – Snovi

4. San Marino — Martina CRV – Beyond the Stars

5. Armenia — Albert – Brave Heart

6. Ucrania — Sofia Nersesian – Motanka

7. Irlanda — Lottie O'Driscoll Murray – Rúin

8. Países Bajos — Meadow – Freeze

9. Polonia — Marianna Kłos – Brightest Light

10. Macedonia del Norte — Nela Mancheska – Miracle

11. Montenegro — Asja Džogović – I Tužna i Srećna Priča

12. Italia — Leonardo Giovannangeli – Rockstar

13. Portugal — Inês Gonçalves – Para Onde Vai o Amor

14. España — Gonzalo Pinillos – Érase Una Vez (Once Upon a Time)

15. Georgia — Anita Abgariani – Shine Like a Star

16. Chipre — Rafaella & Christos – AWAY

17. Francia — Lou Deleuze – Ce Monde

18. Albania — Kroni Pula – Fruta Perime

Cómo votar en Eurovisión Junior

El plazo para votar en Eurovisión Junior 2025 se abrió este viernes 12 de diciembre a las 21:00 horas y tiene dos fases.

La primera fase arranca el viernes 12 y se cierra justo antes del inicio de la gala (el sábado 13 a las 17:00 horas).

Y la segunda fase se inicia el sábado 13 justo al terminar las actuaciones de los 18 candidatos y dura solo 15 minutos.

En ambas fases la votación online y totalmente gratuita es a través de la web jesc.tv. Del resultado de ambas fases saldrá el ganador de la edición y el nombre del país anfitrión de Eurovisión Junior 2026.