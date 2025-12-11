Mika lamenta que cada vez haya menos lugar a la improvisación: "La felicidad no es eso, la felicidad es la sorpresa"

El cantante Mika , coach de La Voz , visita Cuerpos especiales para hablar de su nueva canción, Inmortal Love , e invitarnos a la reflexión. "La sorpresa y la curiosidad son el secreto de la felicidad y en este momento tenemos una crisis de felicidad", ha dicho el intérprete que reflexiona sobre este tema en su próximo disco, Hyperlove , a la venta el 23 de enero de 2025.

El 23 de enero de 2026 llega a nuestras vidas Hyperlove, el nuevo disco de Mika del que el cantante ha hablado este jueves con Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales.

El intérprete ha llegado al estudio con resaca laboral. Estuvo hasta las 2 de la mañana trabajando en arreglos del álbum que ya tiene dos adelantos publicados. El pasado viernes salió Inmortal Love, una canción de amor que escribe a su perra.

El disco va de amor, pero no solo en el sentido romántico. "Es una reflexión sobre qué tipo de amor tengo en este momento", ha contado el intérprete que asegura que "el amor es una cosa fundamental para la escritura de las canciones". "No hay canción que no hable de deseo", ha apuntado el cantante sobre el single escrito en inglés.

Todo el álbum está escrito en inglés —es su primer trabajo en este idioma desde 2019— y no duda en asegurar que se siente especialmente cómodo componiendo en esta lengua. En estos seis años Mika ha publicado un álbum en francés y otro sinfónico, sobre la amistad de un chico bereber y un camello. "He tenido que explicar e ilustrar esta historia durante hora y media solo con música", ha explicado sobre el reto.

"Estamos viviendo un momento donde no hay espacio para la emoción, para la sorpresa, para la vida real"

Modern Times ha sido el primer adelanto del disco en el que presenta el claim del álbum: "Hiperamor y vivir, solo una parte de los tiempos modernos". "Estamos viviendo un momento de hiperinformación, hipervida y donde no hay espacio para la emoción, para la sorpresa, para la vida real, para un momento que no podemos programar, planificar y elegir", ha reflexionado. "Mi vida es igual, tenemos siempre la impresión de que podemos decidir todo".

"Haces lo mismo con las personas que amas", ha añadido lamentando que no damos margen a conocer a gente que pueda sorprendernos. "La felicidad no es así, la felicidad es la sorpresa. Es donde tú puedes buscar luz en un momento que no esperas, que no puedes planificar. La sorpresa y la curiosidad, ser valiente, es el secreto de la felicidad y en este momento tenemos una crisis de felicidad", ha añadido llamando a la reflexión.

Mika ha invitado a hablar de esto sin vergüenza porque "la sorpresa te conecta otra vez con la vida como si fuera una corriente eléctrica" y "el amor es igual, el amor en general, no el romántico". Mika, que no se considera romántico, ha asegurado que la idea del amor es la cosa más violenta, más interesante, más humana, más universal... "El tema del amor es un tema muy poderoso", ha concluido.