¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 26 al 30 de enero

Enero llega a su fin y en Cuerpos especiales vamos a despedirlo a lo grande. Esta semana Eva Soriano, Nacho García y Lalachus despliegan la alfombra roja del morning de Europa FM para recibir a la nominada al Goya Alba Flores, a la presentadora Gloria Serra y al perdedor de la apuesta de PasapalabraJosé Yélamo.

También hablaremos de cocina con la influencer Claudia Polo y la cantante Olivia Dean, nominada al Grammy a Mejor nueva artista, se une al bote de Pilla la cita y gana la guita con la canción Man I Need.

En el capítulo Pueblos especiales descubriremos al ganador de la séptima semana de concurso y abriremos un nuevo enfrentamiento para seguir trazando el mapa con los pueblos más molones de España. ¡No te lo pierdas!

Lunes, 26 de enero - Claudia Polo

La influencerClaudia Polo nos abre el apetito el lunes hablando de cocina y recetas para chuparse los dedos.

También se pasarán por el estudio el experto en redes Jorge Yorya y nuestro guía en música de los 90 y principios de los 2000 Arturo Paniagua.

Martes, 27 de enero - José Yélamo

José Yélamoviene el martes para hablar de su participación en El Desafío y... ¿saldar su deuda con Eva Soriano? Los dos presentadores se apostaron ir disfrazados al programa del otro cuando coincidieron en Pasapalabra y el gaditano perdió. Eva le retó a vestirse de gilda.

Además, Espido Freire vuelve para analizar la letra de una canción y Jorge Yorya lo hace para bucear en internet y contarnos lo que acaba de pasar.

Miércoles, 28 de enero - Alba Flores

Nominada al Goya por Mejor documental y Mejor canción original por Flores para Antonio, Alba Flores visita el programa para hablar de este trabajo y de la saga de artistas de la que forma parte.

También el miércoles estarán en el programa Jorge Yorya y Ana Morgade.

Jueves, 29 de enero - Por determinar

El invitado del jueves 29 de enero está sin cerrar, pero ya se sabe que se vendrán al estudio el cómico Jorge Yorya y Santos Solano, psicólogo de cabecera del programa que nos enseñará un poco más de salud mental.

Viernes, 30 de enero - Gloria Serra

El viernes despedimos la semana con la visita de Gloria Serra, que vuelve a Cuerpos especiales para hablar de la nueva temporada de Equipo de Investigación.

También estarán en el estudio Bertus con sus reviews y Juan Sanguino con sus historias más curiosas del mundo pop.

