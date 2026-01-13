Premios Goya 2026: lista completa de nominados y películas favoritas

Toni Acosta y Arturo Valls durante la presentación de los nominados de los Premios Goya 2026 | GTRES

LosPremios Goya 2026 se celebran el domingo 28 de febrero en el Auditori Forum CCIB de Barcelona, siendo esta la edición número 40 de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

En esta gala de galardones cinematográficos, los presentadores serán Luis Tosar, actor nominado en 11 ocasiones; y la cantanteRigoberta Bandini, siendo esta la tercera vez que asiste a la ceremonia. También recibirá el Goya de Honor el cineasta, guionista, escritor y director español Gonzalo Suárez. Por su parte, el Goya Internacional, que en 2025 recibió Richard Gere, todavía no ha sido anunciado.

A esta 40ª edición de los premios Goya se han presentado un total de 218 películas españolas estrenadas en España entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Además, este año han participado 18 filmes europeos y 15 largometrajes iberoamericanos.

Sin embargo, el listado de cortometrajes que han sido nominados a la 40ª edición es de 48 títulos: 15 cortometrajes de ficción, 18 documentales y 15 de animación.

Las películas favoritas y las grandes sorpresas

Entre las favoritas para estos Premios Goya 2026 están Sirat con 11 nominaciones y Los Domingos con 13 nominaciones. Por su parte, otras películas como Sorda lograron 7 nominaciones, Maspalomas 9 nominaciones y La cena, que alcanzó ocho nominaciones.

Además, Los Domingos se ha convertido en la película con mayor número de actores nominados, con cinco en total, siguiéndole Romería y La Cena con tres.

Una de las grandes sorpresas de la tarde ha sido la nominación a Mejor película de la comedia antifranquista La cena, que ha dejado fuera a Romería. Aunque en la categoría de Mejor dirección también ha habido sorpresas con Carla Simón, por Romería y Albert Serra, por Tardes de soledad.

En Mejor Actor también ha entrado una cara inesperada, la de Manolo Solo, por Una quinta portuguesa, en lugar de Sergi López, por Sirat, como muchos esperaban. Por su parte, también hubo sorpresa en la categoría de Mejor Actriz con la actriz chilena Antonia Zegers, por Los tortuga.

Lista completa de nominaciones a los Premios Goya 2026

Mejor Película

La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirât

Sorda

Mejor Dirección

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe, por Sirât

Albert Serra, por Tardes de soledad

Mejor Guion Original

Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos

Jose Mari Goenaga, por los Maspalomas

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât

Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

Mejor Actriz de Reparto

Elvira Mínguez, por La Cena

Nagore Aramburu, por Los domingos

Miryam Gallego, por Romería

Elena Irureta, por Sorda

María de Medeiros, por Una quinta portuguesa.

Mejor Actriz Protagonista

Ángela Cervantes, por La furia

Patricia Lopez Arnaiz, por Los Domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

Mejor Actor Protagonista

Alberto San Juan por La cena

Miguel Garcés por Los domingos

Jose Ramón Soroiz por Maspalomas

Mario Casas por Muy lejos

Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Mejor Película Documental

Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido.

Mejor Película de Animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

Mejor Actor de Reparto

Miguel Rellán por El cautivo

Juan Minujín por Los domingos

Kandido Uranga por Maspalomas

Tamar Novas por Rondallas y Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor Guion Adaptado

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por La cena

Carla Simón por Romería y Eva Libertad por Sorda

Mejor Actriz Revelación

Nora Hernández, por La cena

Blanca Soroa, por Los domingos

Elvira Lara, por Los domingos

Llúcia García, por Romería

Miriam Garlo, por Sorda

Mejor Actor Revelación

Antonio "Toni" Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño

Julio Peña por El cautivo

Hugo Welzel por Enemigos

Jan Monter Palau por Estrany Riu

Mitch por Romería

Mejor Dirección Novel

Ion de Sosa por Balearic

Jaume Claret Muxart por Estrany riu

Gemma Blaco por La furia

Gerard Oms por Muy lejos

Eva libertad por Sorda.

Mejor Película Europea

Cónclave (Reino Unido)

La chica de la aguja (Dinamarca)

On Falling (Portugal)

Un simple accidente (Francia)

Valor Sentimental (Noruega).

Mejor Película Iberoamericana

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia).

Mejor Dirección de Fotografía

Ciudad sin sueño

Los Domingos

Los Tigres

Maspalomas

Sirât.

Mejor Dirección de Producción

Ciudad sin sueño

El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirât

Mejor Cortometraje de Ficción

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor Cortometraje de Animación

Buffet Paraíso

Carmela

El corto de Rubén

El estado del Alma

Gilbert

Mejor Cortometraje Documental

Disonancia

El Santo

La conversación que nunca tuvimos

The painter's room

Zona Wao

Mejor Montaje

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los tigres

Sirât

Un fantasma en la batalla.

Mejor Sonido

El cautivo

Los Domingo

Los Tigres

Sirât

Sorda

Mejor Música Original

El talento

Leo & Lou

Los tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor Canción Original

Caigan las rosas blancas

Flores para Antonio

Hasta que me quede sin voz

La Cena

Parecido a un asesinato

Mejor Maquillaje y Peluquería

El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirât.

Mejor Diseño de Vestuario

El cautivo

Gaua

La Cena

Los Domingos

Romería.

Mejores Efectos Especiales

Enemigos

Gaua

Los tigres

Sirât

Un fantasma en la batalla.

Mejor Dirección de Arte