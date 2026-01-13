Premios Goya 2026: lista completa de nominados y películas favoritas
Los Premios Goya 2026 tienen todo preparado para entregar sus estatuillas a las mejores películas españolas del último año. La gala, organizada por la Academia de Cine, cuenta con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadoras y con una lista de nominaciones con claras favoritas.
LosPremios Goya 2026 se celebran el domingo 28 de febrero en el Auditori Forum CCIB de Barcelona, siendo esta la edición número 40 de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.
En esta gala de galardones cinematográficos, los presentadores serán Luis Tosar, actor nominado en 11 ocasiones; y la cantanteRigoberta Bandini, siendo esta la tercera vez que asiste a la ceremonia. También recibirá el Goya de Honor el cineasta, guionista, escritor y director español Gonzalo Suárez. Por su parte, el Goya Internacional, que en 2025 recibió Richard Gere, todavía no ha sido anunciado.
A esta 40ª edición de los premios Goya se han presentado un total de 218 películas españolas estrenadas en España entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Además, este año han participado 18 filmes europeos y 15 largometrajes iberoamericanos.
Sin embargo, el listado de cortometrajes que han sido nominados a la 40ª edición es de 48 títulos: 15 cortometrajes de ficción, 18 documentales y 15 de animación.
Las películas favoritas y las grandes sorpresas
Entre las favoritas para estos Premios Goya 2026 están Sirat con 11 nominaciones y Los Domingos con 13 nominaciones. Por su parte, otras películas como Sorda lograron 7 nominaciones, Maspalomas 9 nominaciones y La cena, que alcanzó ocho nominaciones.
Además, Los Domingos se ha convertido en la película con mayor número de actores nominados, con cinco en total, siguiéndole Romería y La Cena con tres.
Una de las grandes sorpresas de la tarde ha sido la nominación a Mejor película de la comedia antifranquista La cena, que ha dejado fuera a Romería. Aunque en la categoría de Mejor dirección también ha habido sorpresas con Carla Simón, por Romería y Albert Serra, por Tardes de soledad.
En Mejor Actor también ha entrado una cara inesperada, la de Manolo Solo, por Una quinta portuguesa, en lugar de Sergi López, por Sirat, como muchos esperaban. Por su parte, también hubo sorpresa en la categoría de Mejor Actriz con la actriz chilena Antonia Zegers, por Los tortuga.
Lista completa de nominaciones a los Premios Goya 2026
Mejor Película
- La cena
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
Mejor Dirección
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
- Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
- Carla Simón, por Romería
- Oliver Laxe, por Sirât
- Albert Serra, por Tardes de soledad
Mejor Guion Original
- Alauda Ruiz de Azúa, por Los Domingos
- Jose Mari Goenaga, por los Maspalomas
- Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
- Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
- Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
Mejor Actriz de Reparto
- Elvira Mínguez, por La Cena
- Nagore Aramburu, por Los domingos
- Miryam Gallego, por Romería
- Elena Irureta, por Sorda
- María de Medeiros, por Una quinta portuguesa.
Mejor Actriz Protagonista
- Ángela Cervantes, por La furia
- Patricia Lopez Arnaiz, por Los Domingos
- Antonia Zegers, por Los Tortuga
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Mejor Actor Protagonista
- Alberto San Juan por La cena
- Miguel Garcés por Los domingos
- Jose Ramón Soroiz por Maspalomas
- Mario Casas por Muy lejos
- Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor Película Documental
- Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido.
Mejor Película de Animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert
- Olivia y el terremoto invisible
Mejor Actor de Reparto
- Miguel Rellán por El cautivo
- Juan Minujín por Los domingos
- Kandido Uranga por Maspalomas
- Tamar Novas por Rondallas y Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor Guion Adaptado
- Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel por Ciudad sin sueño
- Celia Rico Clavellino por La buena letra
- Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano por La cena
- Carla Simón por Romería y Eva Libertad por Sorda
Mejor Actriz Revelación
- Nora Hernández, por La cena
- Blanca Soroa, por Los domingos
- Elvira Lara, por Los domingos
- Llúcia García, por Romería
- Miriam Garlo, por Sorda
Mejor Actor Revelación
- Antonio "Toni" Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
- Julio Peña por El cautivo
- Hugo Welzel por Enemigos
- Jan Monter Palau por Estrany Riu
- Mitch por Romería
Mejor Dirección Novel
- Ion de Sosa por Balearic
- Jaume Claret Muxart por Estrany riu
- Gemma Blaco por La furia
- Gerard Oms por Muy lejos
- Eva libertad por Sorda.
Mejor Película Europea
- Cónclave (Reino Unido)
- La chica de la aguja (Dinamarca)
- On Falling (Portugal)
- Un simple accidente (Francia)
- Valor Sentimental (Noruega).
Mejor Película Iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia).
Mejor Dirección de Fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los Domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirât.
Mejor Dirección de Producción
- Ciudad sin sueño
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Sirât
Mejor Cortometraje de Ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor Cortometraje de Animación
- Buffet Paraíso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma
- Gilbert
Mejor Cortometraje Documental
- Disonancia
- El Santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The painter's room
- Zona Wao
Mejor Montaje
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los tigres
- Sirât
- Un fantasma en la batalla.
Mejor Sonido
- El cautivo
- Los Domingo
- Los Tigres
- Sirât
- Sorda
Mejor Música Original
- El talento
- Leo & Lou
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor Canción Original
- Caigan las rosas blancas
- Flores para Antonio
- Hasta que me quede sin voz
- La Cena
- Parecido a un asesinato
Mejor Maquillaje y Peluquería
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirât.
Mejor Diseño de Vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La Cena
- Los Domingos
- Romería.
Mejores Efectos Especiales
- Enemigos
- Gaua
- Los tigres
- Sirât
- Un fantasma en la batalla.
Mejor Dirección de Arte
- El cautivo
- La cena
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirât.