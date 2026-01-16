La apuesta que Eva Soriano le ganó a José Yélamo en 'Pasapalabra': "Va a venir vestido de gilda"

Te interesa La bonita relación de amistad entre José Yélamo y Roberto Leal

Eva Soriano fue de invitada a Pasapalabra entre el 7 y el 9 de enero, y no quiso marcharse sin hacer de las suyas... Si hace unos meses aprovechó una de las pruebas del programa de Roberto Leal para retarse con Nacho García acabando los dos disfrazados en Cuerpos especiales, en esta ocasión su nuevo rival ha sido José Yélamo, el presentador de laSexta Xplica.

Los dos concursantes de El Desafío 6 decidieron jugárselo todo en su tercer enfrentamiento en la Pista Musical, donde Eva había caído derrotada los dos días previos. "El que pierda tiene que ir al programa del otro disfrazado", pactaron.

Al final, el conductor de laSexta Xplica no consiguió hacer pleno y perdió la prueba ante una Eva eufórica —ya sabemos que es una competidora nata—. La presentadora de Cuerpos especiales consiguió adivinar a la primera Y nos dieron las diez de Joaquín Sabina y se llevó el gato al agua.

Roberto Leal, en su eterno pique con Eva Soriano, quiso gastarle una pequeña broma antes de dar por válida su respuesta: "Te doy la oportunidad de rectificar. ¿Sí o no?", dijo ante la perplejidad de la humorista... Pero no le coló y José Yélamo tendrá que ir disfrazado a Cuerpos especiales, el antimorning show de Europa FM.

Además, Eva Soriano desveló su decisión... "Va a venir vestido de gilda. Con su guindillita, su anchoa, su queso...", dijo entre risas.