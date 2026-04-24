¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 27 al 30 de abril

Casi sin darnos cuenta estamos en el puente de mayo...

Cuerpos especiales se enfrenta a una semana corta —el viernes 1 no habrá programa en directo— y lo hace en la mejor compañía. Eva Soriano y Nacho García charlarán de música y cine con sus invitados y recibirán también a sus colaboradores habituales.

En la sección Pueblos especiales descubriremos qué localidad se une a la lista de las más molonas y Pilla la cita y gana la guita seguirá repartiendo un premio diario de 500 euros.

Lunes 27 de abril - Veintiuno

Con Troya ya disponible en plataformas, Veintiuno viene el lunes al estudio para hablar con Eva Soriano y Nacho García de su nuevo tema y de cómo fue la experiencia de estrenar el single ante un grupo de fans en el Planetario de Arganzuela (Madrid).

También estarán en el estudio dos habituales: Jorge Yorya, con lo último en redes y Arturo Paniagua, experto musical del programa.

Martes 28 de abril - Miranda!

Miranda! vuelve a Cuerpos especiales para hablar de Vienes y te vas, su nuevo tema junto a Soledad ya disponible en plataformas.

Como cada martes, Espido Freire visita a Eva y Nacho para hablar de alguna creación audiovisual y compararla con una obra clásica y Jorge Yorya lo hace con su sección acaba de pasar.

Miércoles, 29 de abril - Fillas de Cassandra

Fillas de Casandra vienen el miércoles para hablar de Tertúlia, su segundo LP. Las gallegas presentarán este disco compuesto de 12 canciones/12 cadeiras.

También estarán con Eva y Nacho dos habituales, Jorge Yorya y la cómica Carmen Romero.

Jueves, 30 de abril - Macarena García y Hugo Silva

El jueves despedimos la semana con los actores Macarena García y Hugo Silva, que llegan a las salas de cine el 15 de mayo con Un hijo, una película dirigida por Nacho La Casa que ha sido presentada en los festivales de de cine de El Cario y Málaga.

También se unen al programa Jorge Yorya y Santos Solano.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.