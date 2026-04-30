¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 4 al 8 de mayo

Llega mayo a lo grande a Cuerpos especiales. Eva Soriano, Nacho García y Lalachus se preparan con invitados de vértigo esta semana, entre grandes músicos y chefs.

Y como todas las semanas, descubriremos qué localidad de Pueblos especiales se une al selecto grupo de las más guais, mientras que Pilla la cita y gana la guita seguirá repartiendo un premio diario de 500 euros.

Lunes 4 de mayo - Carlos Goñi

Carlos Goñi | EUROPA FM

El anti-morning show abre la semana con el artista Carlos Goñi, que llega con su último trabajo con Revólver, LA 03010, bajo el brazo.

No pueden faltar en el estudio Jorge Yorya con su sección 'Acaba de pasar' y Arturo Paniagua, experto musical del programa.

Martes 5 de mayo - Alberto Chicote

Chicote vuelve a charlar con Eva Soriano y Nacho García, pero esta vez de su programa Servicio secreto en Antena 3, un espacio en el que el chef se infiltra en restaurantes en crisis con ayuda de cámaras ocultas y un confidente interno.

Los habituales del martes también se abren paso: Espido Freire hará uno de sus análisis culturales y Jorge Yorya nos trae lo que se mueve en redes sociales.

Miércoles 6 de mayo - Shinova

Los deShinova tienen ganas de revolucionar el estudio y llegan para hablar de su nuevo EP, La tormenta perfecta, además de su próxima gira por teatros, teatros y salas a lo largo de 2026 y por toda España.

Carmen Romero volverá a narrar algún momento histórico, mientras que Jorge Yorya volverá a dejar locos a Eva y Nacho con su historia de actualidad.

Jueves 7 de mayo - Silvia Pérez Cruz

La multigalardonada con el Goya Silvia Pérez Cruz aterriza en el estudio para hablar de su nuevo tema É triste viver sem seu amor y de todos los proyectos que la artista tiene entre manos.

Por supuesto estarán también Jorge Yorya y su 'Acaba de pasar' y Santos Solano, nuestro psicólogo de confianza.

Viernes 8 de mayo - Leo Rizzi

Justo el día del estreno de su álbum La belleza de las flores Leo Rizzi llega con muchas ganas de hablar de este proyecto al anti- morning show. La belleza de las flores tiene un mensaje potente: "Ante la rapidez de la comunicación, la profanación de lo sagrado y la confusión entre poesía e información hago el intento de habitar un limbo de lo bello. Y quise sentirlo mío".

Cierran la semana como habitualmente Juan Sanguino y su drama pop y Bertus con su cómica review.