¿Quién viene esta semana a Cuerpos especiales? Los invitados del 8 al 12 de junio

Cuerpos especiales sigue poniendo la banda sonora a nuestras mañanas y esta semana, además, con invitados muy musicales.

Eva Soriano y Nacho García arrancan el lunes con la visita de la banda Shego y el viernes Nacho García y Lalachus reciben a Cariño. Además, cada día seguirán repartiendo dinero con Pilla la cita y gana la guita y buscando las localidades más molonas de España en Pueblos especiales.

Los colaboradores del morning de Europa FM no tienen pensando saltarse a su cita con los oyentes y ya se han puesto el despertador para llegar puntuales. ¡Apunta todo lo que viene y no te pierdas nada!

Lunes, 8 de junio - Shego

Shego llega el lunes para presentar su EP miau, con tres temas y una película promocional.

También se pasan por el estudio Jorge Yorya, con su sección Acaba de pasar, y Arturo Paniagua, con la música de los 90 y el principio de los 2000.

Martes, 9 de junio - Querido

¿Qué seré yo? trae el martes a los chicos de Cariño, que vienen a presentar su nuevo disco y charlar con Eva y Nacho de sus planes de verano.

También estarán en el programa Jorge Yorya, con la actualidad más jugosa, y Espido Freire, dispuesta a relacionar algún fenómeno de masas actual con un mito clásico.

Miércoles, 10 de junio

El miércoles todavía no sabemos quién viene de invitado, pero seguro estarán Jorge Yorya y Carmen Romero. ¿Qué invento traerá esta vez?

Jueves 11 de junio - Nia

A punto de salir rumbo a México, la cantante Nia se para por el estudio para hablar de sus próximos conciertos y su álbum Romería Negra.

Santo Solano vuelve para hablar de psicología y, en el día del inicio del Mundial de fútbol 2026, Jorge Yorya trae lo último en redes. ¿Habrá noticias de Tim Payne?

Viernes 12 de junio - Carminho

El final de semana trae a Carminho al estudio de Cuerpos especiales, que viene para hablar de su gira y seguro que también de su experiencia con Rosalía en Lisboa.

Además, Nacho García y Lalachus recibirán a Bertus y Juan Sanguino, con puntos para evaluar experiencias del día a día y lo último en cultura pop respectivamente.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.