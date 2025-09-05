¿Quién viene a esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 8 al 12 de septiembre

Cuerpos especiales ha vuelto a lo grande... ¡A lo Gigante!

Si la temporada arrancó con un concurso para ver a Leiva en México —el plazo para participar se cierra el domingo 7 a las 23:59 horas—, esta semana vuelve el famoso Pilla la cita y gana la guita. Cada mañana el equipo liderado por Eva Soriano, Nacho García y Lalachus regalará 500 euros a un oyente de Europa FM y, si el premio no se consigue dar, se acumulará en el bote para el día siguiente.

También ha habido novedades como la sección Lala, a punta pala, las reviews de Bertus o el concurso DUPYDOO (dame una pista y descubre el oficio oculto). Esta semana además tenemos nueva colaboradora. Espido Freire se estrena como agente especial y estamos convencidos de que su sección dará mucho de que hablar.

Lo que no cambian son los enfados de Eva, que sigue gritando a una nube para quejarse de las cosas que le crispan; los cotilleos de Nacho García, que desgrana puntualmente las revistas del corazón; y los invitados, que visitan puntualmente el morning para acabar echándose unas risas de buena mañana. ¡Descubre quién viene esta semana!

Lunes, 8 de septiembre - Supremme de Luxe

Supremme de Luxe inicia la semana de Cuerpos especiales dispuesta a demostrar su elegancia y presentar la quinta temporada de Drag Race España, emitida en Atresplayer. Además, el lunes están también Arturo Paniagua y Jorge Yorya, un fiel de lunes a jueves.

Martes, 9 de septiembre - Iñaki López

El presentador y periodista Iñaki López trae el nuevo concurso que promete enganchar a los espectadores de laSexta: Tesoro o Cacharro. Jorge Yorya, profeta del algoritmo, presenta su sección habitual y Espido Freire debuta como colaboradora.

Miércoles, 10 de septiembre - Carlos Ares

El artista coruñés Carlos Ares llega con todas las novedades de su gira con la que está presentando su álbum Peregrino en directo. Un miércoles al que también se une Jorge Yorya con sus hallazgos digitales.

Jueves, 11 de septiembre - Delaporte

El jueves nos visita Delaporte, a punto de arrancar su despedida Déjate querer Tour 2025, un cierre de etapa para celebrar junto a su público antes de tomarse un descanso indefinido. Estarán también Jorge Yorya y Santos Solano.

Viernes, 12 de septiembre - Miren Ibarguren

A punto de estrenar El Refugio Atómico, Miren Ibarguren visita el viernes a Nacho y Lala. Hablarán de la serie de los creadores de La Casa de Papel y muchas más cosas en un día en que también vendrán Bertus y Juan Sanguino.