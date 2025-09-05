¿Harry Styles y Zoë Kravitz están juntos? Todo lo que se sabe sobre su romance

Que Harry Styles (31) y Zoë Kravitz (36) sean dos de los iconos pop en sus respectivos sectores, el musical y el audiovisual, hace que sus apariciones en la actualidad informativa sea constante. Sin embargo, durante las últimas semanas se han disparado los rumores sobre su posible relación sentimental después de que hayan sido vistos manteniendo una actitud cariñosa en diferentes lugares.

Se trata de una noticia que ha sorprendido a los fans, pues ambos parecían tener diferentes parejas hace apenas unos meses. En el caso de la actriz, unas imágenes en las que aparecía disfrutando de una velada junto a Noah Centineo hacían pensar que el actor se había convertido en el nuevo amor de Kravitz tras su separación de Channing Tatum.

Por otro lado, un vídeo en el que Harry Styles aparecía besándose con Ella Kenny en la sección VIP del Festival de Glastonbury hacía presagiar un nuevo romance para el exintegrante de One Direction.

Sin embargo, el mes de agosto parece haber sido clave en cuanto a la situación sentimental de ambos, pues sus apariciones conjuntas se han vuelto recurrentes. Una relación que, como apuntan algunos medios, parece haber tenido origen en el estreno en Londres de la película Bala perdida, la última producción protagonizada por Zoë Kravitz en la que comparte escena con Austin Butler.

Según el medio Us Weekly, ambos habrían cenado en un restaurante de la capital de Reino Unido tras el evento cinematográfico y, desde ese momento, habrían conectado. Desde entonces, han sido vistos cogidos de la mano en Roma y, durante los primeros días de septiembre, en el barrio neoyorquino de Williamsburg.

A pesar de las muestras de cariño públicas, no todas las fuentes concuerdan cuál es el grado de exclusividad entre el británico y la estadounidense. Mientras que el medio Page Six publica que "definitivamente son pareja", el portal TMZasegura, basándose en sus fuentes, que se trata de una "amistad con beneficios".

En cualquier caso, lo cierto es que se trata de una unión artística que pocos parecían prever y que ha convertido cada paseo en la imagen más buscada de la pareja de moda en la actualidad.