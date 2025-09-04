Eva Soriano, contra quienes critican sus vacaciones: "¿Puede la gente dejarnos de decir lo que tenemos que hacer?"

Eva Soriano ha exprimido el verano al máximo. La presentadora de Cuerpos especiales ha viajado sin descanso durante los meses de vacaciones que cerró con una semana de fiesta (literal) en Mykonos.

Se dejó llevar y cerró varios bares de la isla, lo que muchos de sus seguidores de Instagram han considerado reprochable y se lo han hecho saber a través de mensajes privados. "Estoy cansadísima de que la gente me pegue la chapa con 'has estado en Mykonos y no has ido a...", ha confesad en el regreso de su sección Eva le grita a una nube. "No he ido a nada cultural. Lo siento".

Porque las temporadas pasan, pero las quejas de Eva Soriano continúan y en esta ocasión resuenan fuerte. "El otro día me puso un mensaje un fulano en Instagram diciendo 'ya se tiene que ser desgraciada para ir a un sitio y no verlo siendo tú turistóloga. Y yo le contesté: 'Mira, José Luis, si tú eres panadero y hace meses que no metes la mano en la masa. Hay que estar amargado para mandar ese tipo de mensajes'. Yo no quiero hacer turismo, me he convertido en una persona asquerosa", ha confesado.

"¿Por qué de repente tienen que ser las vacaciones como el Grand Prix en el que tienes que cumplir objetivos para que la gente te dé el check?", ha reflexionado en alto. "No puede ser la gente que te diga '¡Ah! ¿Estás en París? Vete a ver las catacumbas...' ¿Me puedes dejar en paz? ¿Puede la gente dejar de decirle a la gente lo que tiene que hacer en vacaciones como si hubiera que cumplir una serie de requisitos porque si no no has estado en ese lugar?", se ha quejado fuerte.

Eva Soriano ha recibido muchos comentarios críticos por no tener fotos de Mykonos de día. "Bueno, cariño, pero la tengo de noche. ¿Seré yo Batman? Sí, soy", ha añadido en tono jocoso. "Me molesta un poco que la gente te hable con superioridad de las vacaciones como 'te quiero enseñar las fotos de este sitio, este otro...'. Yo no las tengo, pero ¿sabes en qué soy rica? En experiencias. No tendré fotos de mi viaje a Mykonos, o las que tengo no las podré publicar, pero lo que tengo son experiencias, vivencias y números de teléfono de mucha gente. No me da la gana de tener que hacer un check en mis vacaciones para que la gente diga 'ah, qué bien, has estado en este sitio'".

"Siempre estaré en el equipo de la gente que hace siete horas de vuelo para plantar el culo en la playa"

La realidad es que Eva quiere hacer turismo, lo intenta, pero la vida le lleva a empadronarse en las tarimas de algunas discotecas. "Soy débil. ¿Tengo yo la culpa de que me posea el ritmo ragatanga? No la tengo. A mí me gustaría ser otro tipo de persona pero no lo soy. Soy el Rey Julien en Madagascar. Entro en los sitios con el culo por delante", ha añadido.

Hay que abrazarse y aceptar como es uno. "Siempre estaré en el equipo de la gente que hace siete horas de vuelo para plantar el culo en la playa", ha confesado al terminar. Porque en el día a día ya tenemos suficientes cosas que hacer como para sobrecargarnos en verano. "¿Por qué tenemos que ponernos horario en vacaciones?", ha preguntado. "En verano, en vacaciones, lo que hay que hacer es fluir. Tienes que abrazar a tu yo", ha dicho antes de compartir un lamento: "Qué culpa tengo yo si todas las recomendaciones que me mandáis cierran cuando me despierto".